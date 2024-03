Da Milano - Folorunsho da luglio sarà in prima squadra e Spalletti può convocarlo con l'Italia

Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira ha scritto un post sui social

Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira ha scritto un post sui social: "Michael Folorunsho tornerà a Napoli dal Verona al termine della stagione. I piani del Napoli per lui sono chiari: vuole integrarlo alla prima squadra da luglio". Non solo: il centrocampista azzurri potrebbe presto essere convocato da Spalletti per l'Italia.