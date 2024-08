Da Milano - Folorunsho ha trovato accordo con Lotito fino al 2029, ma Napoli vuole più soldi: le ultime

Aggiornamenti su Michael Folorunsho, uno dei calciatori destinato a lasciare Napoli in queste ultimi giorni di mercato. Ne scrive su X l'esperto di mercato Nicolò Schira: "Folorunsho ha concordato con la Lazio i termini personali per un contratto fino al 2029. Lotito ha offerto al Napoli un prestito con obbligo di riscatto per un pacchetto complessivo di 12M. Il Napoli chiede di più (15M). Trattative in corso per cercare di raggiungere un accordo".

