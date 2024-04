Da Milano - Il Napoli ha deciso: il contratto di Meluso non verrà rinnovato

Della situazione dell'attuale ds Mauro Meluso ne ha parlato il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira su X

TuttoNapoli.net

In casa Napoli occhi puntati sul nuovo direttore sportivo per la prossima stagione. Della situazione dell'attuale ds Mauro Meluso ne ha parlato il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira su X"Il Napoli ha deciso di non prolungare il contratto di Mauro Meluso, in scadenza a giugno".