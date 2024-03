Da Milano - Il Napoli pesca dal Feyenoord per il sostituto di Osimhen: gli scout lo seguono da tempo

Il Napoli è già al lavoro per il sostituto di Victor Osimhen. Si pesca in Olanda, in casa Feynoord: il profilo è quello di Santiago Gimenez

Secondo l'esperto di mercato Nicolò Schira, il Napoli è già al lavoro per il sostituto di Victor Osimhen. Infatti il nigeriano è ormai destinato all'addio a fine stagione e la dirigenza partneopea si è già mossa per rimpiazzarlo. Si pesca in Olanda, in casa Feynoord: il profilo è quello di Santiago Gimenez. Gli scout azzurri osservano l'attaccante messicano da diverso tempo e stanno proseguendo l'attività di monitoraggio.

Il classe 2001, alto 182 centimetri, in questa stagione ha messo a referto 22 gol e 4 assist in 30 presenze con il suo Feynoord secondo in classifica. I suoi numeri fuori dal comune hanno attirato l'attenzione non solo del Napoli, ma anche di altri club europei tra cui West Ham e Lazio.