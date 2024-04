Da Milano - L'agente di Jonathan David è in Italia: ha parlato con due club

L'agente di Jonathan David, attaccante del Lille nel mirino del Napoli, è in Italia. A rivelarlo è stato il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira. Il procuratore del bomber ha parlato con Inter e Milan. Il giocatore lascerà la Ligue 1 a fine anno. Ha il contratto in scadenza nel 2025.



Jonathan #David’s agent is in Italy and has talked with #ACMilan and #Inter in the last hours. Both clubs have shown interest in #Lille’s striker, who will leave #LOSC during the summer #transfers window and monitoring posssible developments