Da Milano - Lukaku ad un passo: accordo col Chelsea, svelate le cifre dello stipendio

Emergono ulteriori dettagli per l'arrivo di Romelu Lukaku al Napoli. Come scritto sui social dall'esperto di mercato, Nicolò Schira, accordo ad un passo col Chelsea. Affare da 25 milioni e ingaggio da 6,5 all'anno più bonus fino al 2027 con opzione fino al 2028.

Romelu #Lukaku is getting closer to #Napoli. They are ready to offer €25M to #Chelsea to sign the striker, who has an agreement in principle with Napoli for a contract until 2027 (€6,5M/year + bonuses). In the deal it could be included an option for 2028. #transfers https://t.co/oyb7NBDefL