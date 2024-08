Da Milano: "Trovato l'accordo economico con Gilmour, ora si chiude col Brighton"

Billy Gilmour ha l'accordo con il Napoli. Trovata l'intesa per l'aspetto economico, ora si tratta col Brighton. Ne parla il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira sui suoi canali social. Per lo scozzese pronto un contratto da 1,8 milioni di euro fino al 2029.

Billy #Gilmour has agreed personal terms with #Napoli for a contract until 2029 (€1,8M/year). Napoli are now working with #Brighton to try to finalize the deal. #transfers #BHAFC https://t.co/5V452lnyJi