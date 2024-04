Da Roma - Simeone in estate alla Lazio al posto di Immobile: incastro perfetto

Simeone alla Lazio al posto di Immobile, in estate l’incastro sarebbe perfetto: lo scrive l'edizione odierna de il Messaggero.

© foto di www.imagephotoagency.it

Simeone alla Lazio al posto di Immobile, in estate l’incastro sarebbe perfetto: lo scrive l'edizione odierna de il Messaggero. L'attaccante del Napoli è nel mirino dei biancocelesti, con Tudor che ne ha apprezzato le qualità all'Hellas: “Rischio stallo in attacco. Giovanni Simeone, cecchino autentico ai tempi del Verona di Tudor (che non lo ha ancora mai chiesto, il vertice di mercato è fissato a inizio maggio), era stato molto vicino alla Lazio in passato.

Peccato che l’entourage del Cholito sia lo stesso di Immobile, e in questi anni ha sempre evitato il suo sbarco per non far pestare i piedi ai due assistiti a Formello. In estate l’incastro sarebbe perfetto, ma non sono più così idilliaci i rapporti fra Moggi e il club capitolino. Dovrebbe essere Tudor a imporsi per averlo a ogni costo”.