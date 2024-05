Da Torino: "Cairo pensa a Simeone per la prossima stagione"

In estate il Torino sarà fra le squadre che metteranno in atto diversi cambiamenti tramite il calciomercato

In estate il Torino sarà fra le squadre che metteranno in atto diversi cambiamenti tramite il calciomercato. I primi movimenti potrebbero riguardare l'attacco, reparto che in questa stagione ha messo in evidenza i limiti più consistenti e che nelle prossime settimane subirà un restyling.

Si inizierà dagli addii: Okereke non ha pienamente convinto e a meno di uno sconto da parte della Cremonese difficilmente il Torino lo riscatterà per 4,5 milioni di euro. Sanabria è un altro che ha deluso, con soli 5 gol in 33 presenze: il paraguayano ha mercato in Spagna e potrebbe lasciare la maglia granata.

In entrata, scrive oggi Tuttosport, sono due i primi nomi sulla lista di Cairo e Vagnati: uno che piace da tanto tempo è Giovanni Simeone.