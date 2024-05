Da Torino - Giuntoli sfida il Napoli: anche la Juve sulle tracce di Mateta

Anche la Juventus è sulle tracce di Jean-Philippe Mateta, attaccante accostato al Napoli come sostituto di Victor Osimhen.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Anche la Juventus è sulle tracce di Jean-Philippe Mateta, attaccante accostato al Napoli come sostituto di Victor Osimhen. Lo scrive Tuttojuve.com: “La Juventus è tra i club che ha chiesto informazioni per Jean-Philippe Mateta (26) del Crystal Palace. L'attaccante francese, reduce dalla tripletta rifilata ieri nell'Aston Villa, è stato rivitalizzato dalla cura Glasner con cui ha segnato, da febbraio in poi, 13 dei 16 gol totali in Premier League.

Se per i tifosi bianconeri può essere un nome nuovo e forse anche sconosciuto, non lo è affatto invece per Cristiano Giuntoli che già lo seguiva con grande attenzione quando giocava nel Magonza. Su di lui, secondo quanto racconta l'Equipe, c'è forte il Napoli che potrebbe pensarci concretamente per il post Osimhen”.