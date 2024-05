Dall'Olanda - Nuovo nome per il centrocampo, piace il 2002 Taylor dell'Ajax: la situazione

Come riportato da De Telegraaf, uno dei principali quotidiani dei Paesi Bassi, il Napoli ha un nuovo obiettivo per il centrocampo: Kenneth Taylor

Come riportato da De Telegraaf, uno dei principali quotidiani dei Paesi Bassi, il Napoli ha un nuovo obiettivo per il centrocampo: Kenneth Taylor dell'Ajax. La dirigenza azzurra avrebbe già contattato il managment del giovane calciatore olandese per sondare il terreno, ma il club avrebbe fatto muro facendo sapere al suo agente che non hanno intenzione di cederlo nella prossima finestra di mercato.

Kenneth Taylor è un classe 2002, ambidestro alto 182cm e può giocare sia come mezzala che davanti alla difesa. Questa stagione con l'Ajax ha collezionato 38 presenze, mettendo a referto 6 gol e 5 assist. Il giovane centrocampista è nel giro della prima squadra già da tre stagioni e ha affrontato il Napoli lo scorso anno nei gironi di Champions League. Ecco la situazione spiegata da De Telegraaf attraverso un post sul profilo ufficiale X: "Il Napoli ha messo gli occhi su Kenneth Taylor. Il top club italiano si è recentemente rivolto alla managment del centrocampista dell'Ajax. Al suo agente Guido Albers finora è stato detto che una partenza non è negoziabile".