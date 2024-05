Dalla Spagna - Il Napoli ci prova per il 2005 Vitor Roque: il Barça può cederlo in prestito

Stando a quanto riferito da Mundo Deportivo, ci sarebbero stati sondaggi già da parte di diverse società, in Spagna e anche nel resto d'Europa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A luglio scorso il Barcellona decise di investire 30 milioni di euro più bonus per accaparrarsi uno dei talenti più scintillanti del panorama brasiliano: Vitor Roque. Per sei mesi l'attaccante classe 2005 è rimasto in prestito all'Athletico Paranaense, prima di fare a gennaio il grande salto nel calcio europeo. Nei suoi primi quattro mesi in Spagna Vitor Roque ha collezionato appena 13 presenze, di cui soltanto due da titolare, senza fornire assist né realizzare gol. Un impatto deludente che potrebbe spingere il Barça a metterlo sul mercato l'estate prossima. Per una cessione in prestito, ovviamente, e non a titolo definitivo.

Stando a quanto riferito da Mundo Deportivo, ci sarebbero stati sondaggi già da parte di diverse società, in Spagna e anche nel resto d'Europa. Il Siviglia e il Real Betis si sono mossi prima di tutti, ma il quotidiano catalano scrive che anche Napoli, Manchester United, Olympique Lione e Nizza sono interessati al ragazzo. Il suo allenatore Xavi Hernandez qualche settimana fa si espresse così sul futuro di Vitor Roque: "Decideremo a fine stagione. Non è facile arrivare da un altro campionato, non è facile fare la differenza al Barça. Ha bisogno di più minuti, di fiducia e a fine stagione decideremo".