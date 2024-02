Dalla Turchia - Napoli su Szymanski: pronta offerta al Fenerbahce, le cifre

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi arrivano anche conferme direttamente dalla Turchia sull'interessamento del Napoli per Sebastian Szymanski, centrocampista del Fenerbahce. Il club azzurro è pronto a formulare un'offerta da 20 milioni di euro per portare il calciatore in Serie A, per quello che sarebbe un altro acquisto dal club di Istanbul dopo quello relativo a Kim Min Jae dell'estate 2022, con il difensore coreano che ha contribuito tantissimo alla conquista dello scudetto della passata stagione.

La concorrenza.

Il Napoli non è però l'unica squadra interessata a Szymanski, visto che sul centrocampista del Fenerbahce ci sono anche Real Sociedad, Inter, Milan, Manchester United, Arsenal e Tottenham. Il club turco spera dunque che possa scatenarsi un'asta a suon di milioni, con gli azzurri che proveranno ad anticipare tutte le altre pretendenti per strappare il calciatore alla concorrenza e affidarlo all'allenatore che verrà, visto che la prima cosa che De Laurentiis dovrà decidere è proprio il nome del nuovo tecnico.

❗🇵🇱 #ForzaNapoliSempre #FB❗

Napoli are planning to make an opening bid of €20 million for Fenerbahce midfielder Sebastian Szymanski.



▫️Real Sociedad, Inter Milan, AC Milan, Manchester United, Arsenal and Tottenham have all been linked with the 24-year-old Polish player. https://t.co/uP5viThIxG pic.twitter.com/IUezk88Osr