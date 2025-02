Dalla Turchia - Saint-Maximin si allena col Fenerbahce, ma ha chiesto a Mou di lasciarlo partire

Sercan Hamzaoğlu, giornalista dell'emittente turca Haber Global TV Spor Muduru, ha raccontato le ultime sull'operazione intrecciata tra Napoli, Fenerbahce e Al Ahli per Allan Saint-Maximin: "Allan Saint-Maximin si è allenato questa mattina ma insiste per andare al Napoli. Il giocatore ha chiesto a Mourinho di aiutarlo con la separazione prima dell'allenamento. Si prevede che una decisione chiara verrà presa entro la giornata".

