Demme, ultimi due mesi da esubero: in estate ci aveva pensato la Fiorentina

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giocatori in scadenza, Tuttomercatoweb fa l'analisi.dei calciatori che vedono avvicinarsi la fine dei loro contratti con le rispettive società di appartenenza, trovano spazio anche quei profili che nelle ultime stagioni hanno vissuto ai margini delle squadre top, che saluteranno una volta per tutte il prossimo 30 di giugno.

Tra questi c'è Diego Demme. Arrivato a Napoli nel mercato invernale del 2020, il centrocampista prelevato per oltre 10 milioni di euro dal Lipsia in questa annata ha messo insieme appena 127 minuti, suddivisi in quattro apparizioni tra Serie A e Coppa Italia. Non che la scorsa fosse andata troppo meglio, considerando i 142' in 7 gettoni della passata Serie A. Troppo poco per proseguire insieme. Ci aveva pensato la Fiorentina come post-Amrabat l'estate scorsa, per poi però cambiare obiettivi.