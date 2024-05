Di Marzio: "Cambiaghi piace al ds Manna, c'è già un'idea per il ruolo"

Gianluca Di Marzio, inviato a Londra per Sky Sport a poche ore dalla finale di Champions League, ha parlato di mercato in chiave Napoli

TuttoNapoli.net

Gianluca Di Marzio, inviato a Londra per Sky Sport a poche ore dalla finale di Champions League, ha parlato di mercato in chiave Napoli: "Il club vorrà arricchire la rosa con giovani interessanti e di qualità. Piace Cambiaghi dell'Atalanta, piace molto al ds Manna e può essere una soluzione in più sugli esterni da affiancare a Kvara, Politano e Ngonge in attesa di capire cosa ne sarà del futuro di Lindstrom".