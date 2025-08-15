Diouf-Napoli, Moretto: "E' un obiettivo reale per il centrocampo"

vedi letture

"Andy Diouf, obiettivo reale per il centrocampo del Napoli": il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto aveva parlato del centrocampista del Lens qualche giorno fa e ora su X spiega che il Napoli è davvero interessato a lui per completare la mediana con un Under che non occuperebbe posto in lista. Diouf andrebbe a ricoprire il ruolo di mezzala insieme ai vari Anguissa, McTominay e De Bruyne già presenti in rosa. Sarebbe l'erede di Billing che non è stato riscattato a fine stagione dal Bournemouth.

22 anni, quasi un metro e novanta, Under 21 francese, Diouf, piede mancino, ha 65 presenze in Ligue 1, di cui 34 lo scorso anno in cui è stato grande protagonista in Francia. Diouf è un centrocampista versatile, duttile, di grande impatto e fisicità. Ha corsa, resistenza, pressing, tackle e buona copertura difensiva. Insomma, una sorta di alter ego di Anguissa. Il Napoli è deciso ad approfondire i discorsi con il Lens. Diouf è stato anche finalista tra i 25 migliori giovani under‑21 per il premio Golden Boy 2023.