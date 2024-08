Live Diretta Calciomercato: Osimhen in Arabia, si chiude! Ed il Napoli torna su Gilmour

vedi letture

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live

9.50 - Niente Arthur. Confermata l'anticipazione di Ciro Venerato della Rai. Antonio Conte ha bocciato Arthur e l'operazione quindi non si farà: secondo l'esperto di mercato, Antonio Conte spera ancora di poter avere Gilmour. Il giocatore ha chiesto nuovamente di essere ceduto al Napoli. Il Brighton potrebbe chiedere qualcosa in più ad ADL rispetto all'impegno precedente.

9.30 - Il Napoli ci riprova per Gilmour. L'operazione non è mai saltata definitivamente soprattutto grazie alla volontà del ragazzo che vuole andare al Napoli e anche nella notte - svela Moretto di Relevo - ha fatto grande pressione perché la trattativa riprendesse. Il centrocampista ha chiesto a più riprese al club di essere ceduto. Aurelio De Laurentiis è restio a riallacciare i rapporti visto il recente comportamento del club inglese ma Conte preme per averlo

9.15 - Ed il Napoli ci riprova con il Brighton per Billy Gilmour: il giocatore spinge per la cessione che sembrava bloccata dopo l'infortunio di O'Riley ma ora gli azzurri vogliono riprovarci in questo finale di mercato. Nelle ultime ore il Napoli aveva provato a prendere in prestito Arthur dalla Juve, giocatore che però non convinceva fino in fondo Conte.

9.00 - Si apre subito con una bomba: è in definizione il passaggio di Victor Osimhen all'Al Ahli dopo gli incontri di ieri. Contratto di 4 anni a circa 40 milioni a stagione per Victor Osimhen all'Al Ahli. All'interno di esso, sarà presente anche una clausola rescissoria. Secondo Sky Sport, al Napoli sono previsti invece circa 80 milioni più bonus con le firme dei contratti che sono previste in mattinata.

8.00 - Si apre l'ultimo giorno di mercato ed il Napoli proverà a chiudere per gli ultimi due tasselli. Un altro centrocampista centrale ed un esterno destro. L'operazione Gilmour non s'è sbloccata ed il grave infortunio di O'Riley ha complicato ulteriormente i discorsi con il Brighton: nulla è da escludere, considerando la volontà dello scozzese di trasferirsi a Napoli col connazionale McTominay, ma ieri il Napoli ha lavorato con la Juventus anche per il prestito di Arthur, con partecipazione importante dei bianconeri al pagamento dello stipendio del brasiliano. Conte non è convintissimo e chiaramente preferirebbe come vice-Lobotka chiudere Gilmour, il colpo programmato, ma il tempo scorre. Per l'esterno destro, considerando che Di Lorenzo agirà prevalentemente da braccetto, al nome di Ebimbe dell'Eintracht (che vuole l'obbligo di riscatto) s'è aggiunta l'ipotesi last minute Lirola in uscita dal Marsiglia.

Le uscite - A sbloccare le ultime entrate più costose doveva essere Victor Osimhen. E può ancora farlo. Da ieri in città ci sono sia l'Ah Ahli che il Chelsea: i blues in particolare stanno provando a strappare l'accordo in chiusura di mercato mentre gli arabi, che offrono una cifra faraonica da oltre 30mln a stagione, sono in pressing ed in seconda battuta avrebbero poi tutto il tempo per definire l'affare. Il Napoli attende novità per poi chiudere l'accordo e provare a ricalibrare le ultime risorse sul mercato. In uscita invece Coli Saco raggiungerà Cosenza mentre da sbloccare Folorunsho, tra Fiorentina e Lazio (chi offrirà l'obbligo di riscatto si assicurerà il calciatore anche se lui spera nei biancocelesti), Gaetano su cui c'è da mesi il Cagliari, Zerbin al Monza ed infine il giovane Iaccarino appena arriverà il rinforzo in mediana. Difficile invece piazzare Mario Rui che, nonostante sia fuori rosa, ha rifiutato ogni destinazione. Un ultimo giorno, insomma, decisamente incredibile per il modus operandi del Napoli della gestione ADL.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale dell'ultimo giorno di mercato che per il Napoli si preannuncia incredibile con tante operazioni da chiudere, in entrata ed in uscita, e la maxi-cessione di Osimhen in dirittura d'arrivo