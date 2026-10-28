Dodo, il Napoli resta alla finestra: Fiorentina ad un bivio, rinnovo o cessione a gennaio

Il Napoli monitora la situazione di Dodo in vista di gennaio. La Fiorentina dovrà decidere se puntare ancora su di lui o valutare una cessione.

Il futuro di Dodo torna in discussione e il Napoli osserva con attenzione gli sviluppi in casa Fiorentina. Dopo quattro partite consecutive in panchina, il terzino brasiliano è tornato in campo, seppur gradualmente, nelle ultime tre sfide contro Genoa, Como e Inter, entrando sempre a gara in corso. Segnali che potrebbero riaprire il suo futuro in viola. La Fiorentina, per il secondo anno consecutivo, sta vivendo una stagione complicata nonostante gli investimenti del direttore sportivo Fabio Paratici. L'obiettivo è ormai la salvezza e, in questo scenario, Dodo potrebbe tornare utile, soprattutto considerando che Joao Mario non ha convinto pienamente.

Dodo, rinnovo o cessione a gennaio: il Napoli osserva

Il mercato invernale sarà decisivo per il futuro del brasiliano, riferisce Tmw. La Fiorentina dovrà scegliere se puntare nuovamente su un giocatore che negli ultimi anni è stato una garanzia per diversi allenatori viola oppure valutare una cessione. Molto dipenderà dalle prossime valutazioni di Vanoli e dal contributo che Dodo riuscirà a offrire alla squadra. Intanto, il Napoli resta alla finestra: gli azzurri stanno cercando rinforzi per la corsia destra e seguono con interesse l'evoluzione della situazione a Firenze. Il club viola, prima di prendere una decisione definitiva, vuole capire se il terzino possa tornare centrale nel progetto tecnico o se sia arrivato il momento di separarsi.