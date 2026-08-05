Doppia cessione pesante in vista? Il Napoli libera spazio e alleggerisce monte-ingaggi

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Ultime sul calciomercato degli azzurri. Lukaku e Lang verso l’addio: il Napoli prepara due uscite importanti. Manna cosa farà ora?

Lukaku e Lang verso l’addio: il Napoli prepara due uscite importanti. Entrambi gli attaccanti potrebbero salutare il club azzurro, aprendo nuovi scenari sul fronte mercato. Per Lang si registra il forte interesse dell’Ajax, che avrebbe individuato nel giocatore un possibile rinforzo per il reparto offensivo. L’esterno olandese continua ad avere estimatori e una sua partenza appare sempre più probabile. Anche la situazione legata a Romelu Lukaku sembra indirizzata verso una separazione: il centravanti non partecipa, al momento, al ritiro di Castel di Sangro, un segnale che alimenta le voci su un possibile trasferimento.

Napoli, due caselle da liberare in attacco: ora spazio alle scelte sul mercato

L’eventuale addio di Lang e Lukaku permetterebbe al Napoli di liberare due posti nel reparto offensivo e valutare nuove operazioni in entrata. Il club azzurro dovrà decidere come intervenire e quali profili individuare per completare la rosa a disposizione. Sul belga ci sono interessamenti da parte di club come il Trabzonspor e l’Atlanta United, pronti a valutare la situazione. Restano da definire tempi e modalità delle trattative, ma per ora il Napoli si prepara a salutare due giocatori con ingaggi importanti. Le prossime settimane saranno decisive per capire la strategia della società e gli eventuali nuovi innesti in attacco.