Doppio fronte aperto a centrocampo: le ultime su Pellegrini e Fazzini

Il Mattino distribuito stamani in edicola fa il punto sul mercato del Napoli, diviso su un doppio fronte per potenziare il proprio centrocampo. La ‘pazza idea’ porta a Roma e al capitano dei giallorossi Lorenzo Pellegrini, fuori dalle gerarchie dei titolari e vincolato ai capitolini con un contratto pesante (circa 6 milioni di euro, compresi i bonus, fino al 30 giugno del 2026). Ha caratteristiche utili a Conte e per lui il Napoli ha già pronto un accordo triennale con cui andare a spalmare lo stipendio. Da definire però eventuali accordi con la Roma che ne detiene il cartellino: ancora i tempi non sono maturi.

Rimane aperta invece la questione Jacopo Fazzini, con il Napoli che - come vi raccontiamo da qualche tempo - fa concorrenza aperta alla Lazio. I biancocelesti hanno il vincolo di dover rispettare l’indice di liquidità ma spingono per un prestito biennale con obbligo di riscatto a 10 milioni di euro. Dal canto suo il Napoli potrebbe alzare la posta. Per la difesa oltre a Danilo della Juventus c’è l’alternativa emersa nelle scorse ore, che porta al giovane Renato Veiga del Chelsea.