Dorgu-Napoli si anticipa a gennaio? L'esterno nel mirino di ADL

C’è un calciatore che piace molto al Napoli, si tratta di Patrick Dorgu del Lecce, un esterno di grande valore individuato dalla società e Antonio Conte per rinforzare le corsie laterali. Contatti frequenti con il Lecce, secondo il quotidiano Il Mattino oggi in edicola la trattativa che era stata impostata per essere conclusa in estate, potrebbe nel caso essere anche anticipata a gennaio.

Dorgu, vent’anni, nazionale danese, piace a Conte per la sua duttilità, per le sue qualità tecniche e atletiche, per la capacità di ricoprire tutti i ruoli sulle corsie laterali, indifferentemente a destra o a sinistra. Un colpo di prospettiva per il Napoli, ma già pronto all’utilizzo immediato.