Esclusiva Dorval, (per ora) niente Napoli: resterà di proprietà Bari

Mehdi Dorval non verrà ingaggiato dal Napoli in questa finestra di mercato. In giornata sono state numerose le voci circa un passaggio in azzurro a titolo definitivo, con il calciatore che sarebbe rimasto in prestito al Bari fino al termine della stagione corrente. Tuttavia, stando a quanto raccolto dalla redazione di Tuttonapoli, il classe 2001 resterà di proprietà biancorossa al momento e non ci sarà alcun tentativo del Napoli per acquistarlo in queste ultime ore di mercato.

I numeri della carriera di Emile Mehdi Dorval:

2024/25 (in corso): Bari - 23 presenze, 4 gol, 4 assist, 2 ammonizioni

2023/24: Bari - 38 presenze, 1 gol, 3 assist, 4 ammonizioni

2022/23: Bari - 22 presenze, 0 gol, 1 assist, 1 ammonizione

2021/22: Audace Cerignola - 34 presenze, 1 gol, 8 assist, 5 ammonizioni

2020/21: Città di Fasano - 18 presenze, 0 gol, 2 assist, 4 ammonizioni, 1 espulsione