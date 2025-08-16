Elmas dà priorità al Napoli! Romano: "Il giocatore spera e il club ha le carte per chiudere"
Il Napoli lavora su più fronti in queste ultime settimane di mercato. Resta vivo il discorso legato a Eljif Elmas. Il macedone è nel mirino di diverse squadre, non solo in Serie A (Torino) ma anche in Premier League. Nonostante ciò, come riferito da Fabrizio Romano su Youtube, il centrocampista mantiene come priorità il ritorno al Napoli, opzione che lo affascina più di ogni altra. Toccherà ora alla dirigenza azzurra decidere se affondare il colpo e concretizzare il rientro.
Non solo Elmas: i contatti restano aperti anche per il centrocampista Andy Diouf del Lens, altro profilo seguito con attenzione dal club partenopeo. Inoltre il club azzurro mantiene un cauto ottimismo per la trattativa legata a Juanlu Sanchez, terzino del Siviglia, obiettivo ormai dichiarato per rinforzare la corsia destra a disposizione di Antonio Conte.
