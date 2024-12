Fazzini-Napoli, offerta entro la Befana: l'Empoli ha chiesto un azzurro in cambio

Il Napoli ha nel mirino Jacopo Fazzini, secondo l'edizione in edicola oggi de Il Mattino, il club di De Laurentiis è pronto a formulare un'offerta concreta all'Empoli ma deve stare attento alla concorrenza della Lazio. L'Empoli ha fatto sapere al Napoli che anche Lotito fa sul serio per Fazzini.

II Napoli si è impegnato a formalizzare entro la Befana un'offerta per il trequartista, ma in cambio i toscani vogliono il via libera per il prestito a titolo gratuito di Alessio Zerbin. Con l'esterno classe '99 il club di Corsi ha già un'intesa. il presidente empolese ha provato anche per Cheddira, ma prima di giugno l'affare non è possibile.