Ultim'ora Folorunsho, l'agente conferma: "Lazio? No, resta al Napoli"

Confermate le sensazioni negative delle ultime ore, circa la cessione di Micheal Folorunsho alla Lazio. In attesa di apprendere i motivi della mancata chiusura dell'operazione, è stato proprio Mario Giuffredi - agente del calciatore - a confermare ai microfoni di okcalciomercato che il suo assistito non andrà ai biancocelesti: "Lazio? No, Michael resta al Napoli".