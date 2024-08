Folorunsho, la Fiorentina voleva inserire Amrabat: perché non può farlo più

Prosegue il testa a testa tra Fiorentina e Lazio per Michael Folorunsho del Napoli. Il centrocampista è in uscita dal club azzurro, visto che Antonio Conte non intende puntarci in questa stagione e saltato lo scambio sul tavolo con i viola, che comprendeva Sofyan Amrabat, che andrà però al Fenerbahce, ora serve un'offerta cash per convincere gli azzurri a farlo partire. Lo scrive Tmw.