Futuro Conte, Corsera: "Dovrebbe restare. Con due nomi caldi sul mercato"

Futuro Conte, Corsera: "Dovrebbe restare. Con due nomi caldi sul mercato"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:40Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Si parla del futuro di Conte sul Corriere della Sera oggi in edicola. Il club sta già pianificando la prossima stagione con le prime mosse sul mercato rivelate dal quotidiano. Due nomi su tutti.

"Il quesito leva il sonno anche al Napoli. Tutto dipende da Conte, che però dovrebbe restare rispettando l’ultimo anno di contratto. La decisione verrà presa comunque solo a stagione finita. Joao Gomes del Wolverhampton per il centrocampo e Tiago Gabriel del Lecce per la difesa sono nomi caldi. Di certo le cifre monstre che dovranno essere investite per i riscatti di Hojlund (44 milioni), Alisson Santos (16,5) ed Elmas (si punta allo sconto sui 16 previsti) scoraggiano ulteriori operazioni impegnative".