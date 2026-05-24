Futuro in bilico per Suzuki: il portiere del Parma è nel mirino di Napoli e big d’Europa

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Secondo quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, il giovane portiere giapponese avrebbe attirato l’attenzione di diversi club.

Quella contro il Sassuolo potrebbe rappresentare non soltanto l’ultima partita stagionale del Parma, ma anche il possibile saluto finale di alcuni protagonisti della rosa gialloblù. Dopo una stagione chiusa con la salvezza conquistata in anticipo sotto la guida di Carlos Cuesta, in casa Parma sono già iniziate le valutazioni sul futuro e uno dei nomi più discussi è quello del portiere Zion Suzuki.

Napoli e big europee seguono Suzuki

Secondo quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, il giovane portiere giapponese avrebbe attirato l’attenzione di diversi club grazie alle prestazioni offerte nel corso della stagione. Suzuki non sarà in campo contro il Sassuolo, come confermato dallo stesso Cuesta in conferenza stampa, ma seguirà la squadra dalla panchina. Intanto attorno al suo nome continuano a crescere le indiscrezioni di mercato: in Italia il Napoli starebbe monitorando con attenzione la situazione, mentre all’estero si parla di interessamenti concreti da parte di Galatasaray, Manchester United e persino Bayern Monaco. Al momento non risultano trattative avanzate né decisioni definitive sul futuro del portiere, ma la sensazione è che il suo percorso possa proseguire lontano da Parma. Il club del presidente Kyle Krause, però, non avrebbe intenzione di privarsi facilmente di uno dei giocatori più promettenti della rosa. Dopo un periodo complicato segnato da qualche difficoltà fisica e da alcune prestazioni meno convincenti, Suzuki è infatti riuscito a ritrovare continuità e sicurezza, tornando a essere uno dei punti di riferimento della squadra nel finale di stagione.