Gaetano al Cagliari, ci siamo: oggi si chiude l'affare, cifre e dettagli

Gianluca Gaetano è pronto a tornare al Cagliari. Stando a quanto riferito dall'edizione online de Il Mattino, sembra ormai conclusa la trattativa che riporterà in Sardegna il classe 2000 dopo il prestito secco della passata stagione. Il Napoli ha dato il via libera per la partenza del trequartista.

L'affare tra i due club si è concluso, dopo una lunga trattativa, con un accordo sulla base di prestito con obbligo di riscatto con condizioni facilmente raggiungibili per un totale vicino ai 6 milioni di euro tra cartellino e bonus.