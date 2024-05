Gasperini, non solo Napoli. Biasin: "Occhio al piano B della Juve..."

Gian Piero Gasperini è tra i profili più apprezzati da Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione

TuttoNapoli.net

Gian Piero Gasperini è tra i profili più apprezzati da Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione. Tuttavia, secondo quando scrive Fabrizio Biasin nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, sull'allenatore dell'Atalanta ci potrebbe essere anche la Juve: "La Juve e Motta sono promessi sposi e questa è cosa nota. Allegri lo sa perfettamente e certo non si scompone. È la soluzione ideale per tutti: i bianconeri che pescano un tecnico in grado di far rendere il “materiale giuntoliano” al massimo, l’allenatore livornese che - dichiarazioni a parte - non ha tutta questa volta di continuare la sua esperienza in bianconero.

Tocca solo trovare un accordo economico, cosa non semplice ma neppure impossibile. C’è qualcosa o qualcuno che può avere la forza di far saltare codesta operazione? Solo e soltanto Motta e un’eventuale volontà di giocarsi la Champions a Bologna. In quel caso la strada sarebbe segnata e porterebbe al piano B Gian Piero Gasperini. Che proprio l’ultimo fesso non è".