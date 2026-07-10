Gasperini 'porta' Zeballos al Napoli? Intreccio a sorpresa di calciomercato

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Noa Lang potrebbe essere uno dei giocatori destinati a liberare spazio per un nuovo innesto offensivo del Napoli. Secondo quanto riportato da Cronache di Napoli, sull'esterno olandese ci sarebbe l'interesse della Roma di Gian Piero Gasperini, pronta a valutare l'operazione. La possibile partenza del calciatore azzurro rappresenterebbe un passaggio importante nelle strategie del club, impegnato a ridurre l'organico prima di completare altre operazioni in entrata.

L'addio di Lang apre la strada a Zeballos

Una cessione di Lang potrebbe infatti favorire l'arrivo di Exequiel Zeballos, profilo sul quale il Napoli sta lavorando con convinzione. L'esterno argentino è considerato un investimento su cui puntare e la dirigenza vorrebbe creare le condizioni per portarlo in Italia il prima possibile. Prima di procedere con nuovi acquisti, però, resta fondamentale il capitolo delle uscite: il club vuole alleggerire la rosa e trovare il giusto equilibrio tra esigenze tecniche e sostenibilità economica. La situazione di Lang potrebbe quindi diventare uno degli snodi decisivi del mercato azzurro.