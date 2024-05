Gasperini sul futuro: "Il momento giusto per lasciare? Si dice che sia quando si vince"

"Il momento propizio non lo sai quando ci arrivi, non abbiamo la sfera di cristallo".

È la vigilia della finale di Europa League, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini sogna il trofeo che coronerebbe un ciclo d'oro. Il tecnico bergamasco, alla vigilia della gara contro il Bayer Leverkusen, ha analizzato i temi della gara in conferenza stampa e parlato anche del futuro.

Xabi Alonso ha deciso di rimanere al Leverkusen ed è ancora più amato per questo. Lei ha costruito un grande progetto, quanto è importante la lealtà in questo? Esiste un buon momento per lasciare?

"Il momento propizio non lo sai quando ci arrivi, non abbiamo la sfera di cristallo. Si dice che il momento giusto è quando vinci, perché non cali nella considerazione. Però noi non pensiamo mai a quando si lascia, viviamo di presente più che di futuro. Quello che ha fatto Xabi Alonso è molto bello, sicuramente gli si sarebbero spalancate tante occasioni. È molto positivo, un esempio di calcio".