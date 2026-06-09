Gila-Napoli, Da Roma: "La Lazio ha un piano per il difensore"

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Arianna Di Pasquale: Gila vuole restare alla Lazio, dubbi sulla scelta Gattuso.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuta Arianna Di Pasquale, giornalista de Il Tempo: "Perché non è stato ancora ufficializzato il nuovo allenatore della Lazio? Gennaro Gattuso è dimissionario, il suo staff invece ancora no. Bisogna aspettare la fine del contratto del suo staff con la Nazionale.

Notizie su Mario Gila? La speranza dei tifosi è che la Lazio non se ne liberi. Immaginare una Lazio senza Mario Gila significa prospettare un futuro poco roseo. Romagnoli con ogni probabilità partirà. La Lazio proverà a trattenerlo. Il club, in caso di cessione, dovrebbe dare una somma elevata al Real Madrid. Strategie poco chiare per il calciomercato in entrata. La Lazio ha guadagnato tanto a gennaio, poi non ha reinvestito ciò che ha guadagnato. La presidenza a Roma la conosciamo da oltre 20 anni, c'è poco entusiasmo. Il clima è rovente in casa Lazio e il mercato sarà da valutare di giorno in giorno.

Quale sarebbe la volontà di Mario Gila? Lo stipendio del calciatore è tra i più bassi della rosa, ci sta andare altrove. Ma non è sua intenzione mettersi di traverso. Può anche aspettare un altro anno in biancoceleste.

Gattuso com'è stato accolto? La scelta di Lotito è ricaduta su di lui, ma è anche l'unica possibile in questo momento. Gattuso deve rimettersi in gioco, deve sovvertire un po' i pronostici. Non credo che sia la scelta vincente, ma vedremo. Il suo curriculum parla chiaro. Su di lui si parla solo di carattere, grinta e passione".