Gyokeres troppo costoso, l’Arsenal vira su altri due attaccanti: gli obiettivi

L'Arsenal vuole puntare in grande per il reparto offensivo. I Gunners, dopo diversi secondi posti consecutivi in Premier League, vogliono lottare per il titolo e per farlo vogliono giocare d'anticipo. Approfittando del Mondiale per Club, con le big impegnate, la formazione londinese cerca di piazzare il colpo in attacco per far accrescere ulteriormente il tasso tecnico a disposizione di Mikel Arteta e tronare a sollevare il trofeo di campione d'Inghilterra dopo tanto tempo.

Il primo nome sul taccuino era Viktor Gyokeres. Il bomber dello Sporting Lisbona è reduce da una stagione a dir poco strepitosa: 54 gol in 52 partite fra le varie competizioni, di cui 39 in 33 gettoni in campionato. Le richieste dei portoghesi di 80 milioni di euro hanno però congelato l’affare e portato l’Arsenal ha cambiare obiettivo. Stando a quanto riportato da A Bola, i Gunners hanno rimesso nel mirino Benjamin Sesko, attaccante sloveno di proprietà del Lipsia. In lista anche Ollie Watkins dell'Aston Villa.