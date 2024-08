Cds - Arthur-Napoli, nulla di fatto: non c'è accordo sull'ingaggio con la Juve

Arthur-Napoli, nulla di fatto. Arrivano aggiornamenti dall'edizione online del Corriere dello Sport. L’accordo con la Juve per la copertura dei 6 milioni di ingaggio non arriva.

Il Napoli comunque sta facendo un tentativo in extremis per Gilmour del Brighton. Un finale di mercato incandescente con diverse operazioni tra entrare e uscite ancora in piedi per il club di De Laurentiis.