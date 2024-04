Cds - Kvara vuole l'Europa prima del rinnovo: ADL ha apprezzato l'entourage

Il georgiano ieri ha ripreso ad allenarsi in gruppo e domani sarà ovviamente al suo posto dal primo minuto.

Francesco Calzona per Monza ritrova Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ieri ha ripreso ad allenarsi in gruppo e domani sarà ovviamente al suo posto dal primo minuto. Dieci gol in campionato, quattro nelle ultime quattro prima dello stop, Kvara ha otto gare a disposizione per conquistare l'Europa col Napoli prima dell'europeo e presto il Napoli presto proverà a blindarlo. A fine stagione appuntamento per il rinnovo di contratto, scrive il Corriere dello Sport:



"Kvara si fa spazio tra le sue stesse motivazioni, ha voglia di campo, per questo è sordo al resto, alle voci sul futuro.

De Laurentiis ha apprezzato che il giocatore abbia chiesto di parlare di rinnovo solo quando il pallone avrà smesso di rotolare. Appuntamento a fine stagione, dunque, per guardarsi negli occhi e fissare nuove condizioni per ripartire insieme. Combaciano le volontà: Kvara vuole restare e il Napoli vuole blindarlo, riconoscendogli un ingaggio più alto come premio per le sue prime due stagioni italiane e per la serietà del professionista mostrata in tutti questi mesi. Se ne farà una ragione anche il Barcellona, che intanto ha provato a informarsi".