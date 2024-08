CdS - Lukaku l'acquisto meno da ADL di ADL: messi da parte 20 anni di convinzioni di gestione

Il Napoli e Aurelio De Laurentiis hanno chiuso per Romelu Lukaku, "l'acquisto meno delaurentisiano della sua presidenza", scrive oggi il Corriere dello Sport: "Se non è all-in, poco ci manca. Mai come in questa sessione di mercato, Aurelio De Laurentiis ha puntato tutto su un solo uomo: Antonio Conte. Si è affidato completamente all'allenatore salentino. All'uomo scelto per provare a risalire dopo lo sfacelo post-scudetto. E per Conte e le sue idee, ha messo da parte ventennali convinzioni di gestione aziendale.

La prima è aver avallato uno staff extra-large che a Napoli mai nessuno ha avuto: né Benitez né Ancelotti. Ha dato l'ok a Oriali: figura dirigenziale che da queste parti non è mai esistita. E ha detto sì all'acquisto di Romelu Lukaku. Un'operazione che sconfessa in toto l'Aurelionomics. Trenta milioni per un calciatore di 31 anni, che a Napoli godrà dell'ingaggio più alto di tutti (eccetto Osimhen). E che più di qualcuno considera in parabola discendente. De Laurentiis ha provato fino alla fine a strappare le migliori condizioni possibili. Ma dopo la disfatta di Verona si è arreso. E ha chiuso l'acquisto meno delaurentisiano della sua presidenza".