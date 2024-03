Cds - Napoli su Goretzka, gigante del Bayern: ennesima sfida a Giuntoli

Nome nuovo per il mercato del Napoli in vista della prossima estate

TuttoNapoli.net

Nome nuovo per il mercato del Napoli in vista della prossima estate. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Leon Goretzka, 29 anni, è un colosso tedesco di 189 centimetri che spadroneggia nel centrocampo del Bayern. Piace, altroché, e oltre al club azzurro anche alla Juve: l’ennesima sfida? C’è quasi da sorridere. Nuovo duello tra i due club dunque dopo quello per il talento ucraino Sudakov.