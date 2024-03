Cds - Sogno Sudakov per giugno: già offerti 40mln, pronto nuovo assalto

Con Zielinski ormai promesso sposo dell'Inter, il Napoli lavora al super colpo a centrocampo per sostituire il polacco

© foto di www.imagephotoagency.it

Con Zielinski ormai promesso sposo dell'Inter, il Napoli lavora al super colpo a centrocampo per sostituire il polacco. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Georgiy Sudakov, 21 anni, è il talento dello Shakhtar Donetsk che a gennaio ha spinto il Napoli a offrire 40 milioni di euro per lui. Proposta rifiutata: ma la società non ha mai smesso di lavorarci.