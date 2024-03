I centravanti costano, ma le alternative non mancano: 3 ipotesi sul tavolo

TuttoNapoli.net

Visto che in estate Victor Osimhen andrà via, il Napoli dovrà acquistare una punta tutta nuova. E forte. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, sono tre i nomi in pole position.

Gli attaccanti non mancano, i centravanti, costano ma il Napoli ha speso sempre ed ha energia per f arlo: Jonathan David del Lilla, il tulipano Joshua Zirkzee del Bologna, Santiago Gimenez del Feyenoord sono ipotesi e anche tentazioni