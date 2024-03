Corsera - Conte per la rifondazione: ADL insiste per convincerlo

La stagione non è ancora finita, il Napoli può ancora conquistare il posto in Champions League, ma è chiaro che si tratta di un'impresa

La stagione non è ancora finita, il Napoli può ancora conquistare il posto in Champions League, ma è chiaro che si tratta di un'impresa complessa e comunque il futuro è oggi, adesso.

Ne parla, di futuro, l'edizione odierna del Corriere della Sera: "Il sipario deve ancora calare, ma De Laurentiis deve sintonizzarsi su diverse frequenze. Calzona lavora per la riconferma, ma il casting è iniziato: Italiano, Palladino e Farioli. De Laurentiis non può più permettersi scelte sbagliate. E resta l’uomo con l’asso nella manica: Conte per la rifondazione, il pressing resiste".