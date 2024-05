CorSera, Scozzafava: “A Conte piace il progetto, ma due fattori rischiano di far saltare tutto”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Monica Scozzafava, Corriere della Sera.

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Monica Scozzafava, Corriere della Sera: “Conte ed il Napoli si piacciono da mesi, ma una trattativa è fatta di tante fasi e di tante logiche. In questo momento, le parti stanno trattando ed è una fase calda e cruciale dell’operazione.

Cosa manca per la firma? La sfida ed il progetto piacciono molto a Conte, ma le pretese economiche del tecnico sono differenti dall’offerta contrattuale del Napoli. Gli accordi di ADL sono sempre molto articolate, ci sono delle clausole e delle penali che rischiano di far saltare l’accordo. La convinzione tecnica non manca, però: anche perché non è che Conte abbia molte alternative oltre il Napoli. Non mi aspetto nomi nuovi nel casting di De Laurentiis. Se non dovesse arrivare l’accordo con Conte, le alternative sono Gasperini e Pioli. Stringendo, sono questi i tre nomi. Entrambi hanno ancora un contratto con le rispettive squadre. Pioli dovrà arrivare ad una buonuscita, mentre Gasperini potrebbe anche decidere di restare a Bergamo. Doppio addio Osimhen-Kvara? Non me lo aspetto, non è nelle corde del Napoli privarsi di due campioni nella stessa sessione. Le vie del mercato poi sono infinite, ma De Laurentiis farà di tutto per trattenerlo”.