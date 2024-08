Crc - Neres in arrivo, ma devono liberarsi prima due slot: ecco chi può uscire

Arrivano notizie da Radio CRC circa la trattativa tra David Neres e il Napoli, a parlarne è il giornalista Umberto Chiariello: "Neres può arrivare solo se esce qualcun altro oltre Cheddira, che è già in sovrannumero, perché attualmente gli slot sono tutti pieni. Non è detto che debba essere Ngonge, può arrivare indipendentemente da lui e Politano. Quelli che devono uscire sono Gaetano, che non tocca la lista degli over, Cajuste, Folorunsho, Mario Rui, Juan Jesus e Cheddira".

