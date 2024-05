Dazn controcorrente: “Conte non è sfumato, si tratta e resta la prima scelta”

Nelle ultime settimane si è parlato tanto del prossimo allenatore del Napoli. Sembrava molto vicino Antonio Conte, ora non più.

Nelle ultime settimane si è parlato tanto del prossimo allenatore del Napoli. Sembrava molto vicino Antonio Conte, ma è di ieri la notizia di una brusca frenata. Notizia che ha trovato conferme, ma anche qualche smentita. Orazio Accomando, giornalista di Dazn, va controcorrente:

"Conte-Napoli, si tratta ancora. Dialogo che prosegue e Conte resta la prima scelta del Napoli. Il suo arrivo non è assolutamente da escludere. Restano in corsa anche i profili di Pioli, Gasperini e Italiano, in caso di mancato accordo con Conte", si legge sul suo account X.