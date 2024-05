Dazn - De Zerbi non è un'opzione per il Napoli, nessun contatto con club italiani: c'è il Chelsea

Entra nel vivo il valzer degli allenatori, in Premier League si è appena liberata una panchina di un big.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Entra nel vivo il valzer degli allenatori, in Premier League si è appena liberata una panchina di un big. Un tecnico italiano potrebbe essere il successore di Pochettino al Chelsea, lo riferisce su X insieme agli aggiornamenti sul Napoli, il giornalista ed esperto di mercato Dazn Orazio Accomando.

"De Zerbi non è un'opzione per il Napoli. I nomi restano sempre quelli di Conte - ma al momento non ci sono sviluppi - Gasperini e Pioli. Più staccato Italiano. Per Roberto De Zerbi non risultano contatti con club italiani. Oggi piace molto e concretamente al Chelsea".