Dazn - Italiano è in cima alla lista di ADL: lo avrebbe voluto a Napoli già la scorsa estate

© foto di Federico De Luca

Come riportato da Dazn durante Tutti Bravi dal Divano, la separazione a fine anno tra Fiorentina e Vincenzo Italiano è ormai cosa annunciata. Il tecnico viola avrebbe già comunicato alla dirigenza la sua volontà di lasciare al termine della stagione: ritiene chiuso il suo ciclo col club gigliato.

Situazione monitorata attentamente da Aurelio De Laurentiis, anche se non ci sono contatti in corso perché Italiano pensa prima a terminare la stagione con la Fiorentina. Il patron azzurro avrebbe voluto portarlo a Napoli già la scorsa estate, ma scelse di non pagare la penale. Quest'anno la situazione è diversa perché il contratto del tecnico ex Spezia è in scadenza, così è il primo nome sulla lista dei possibili nuovi allenatori per la piazza partenopea.