Gazzetta - Gimenez si allontana dal Napoli: ADL pensa a un altro bomber per un motivo

Su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si parla del futuro bomber del Napoli, quello che prenderà il posto di Victor Osimhen, destinato a partire. La priorità ora è Jonathan David del Lille.

Sta per allontanarsi, invece, Santiago Gimenez del Feyenoord. Il messicano, nato in Argentina, costa troppo, almeno 60 milioni, avendo rinnovato da poco fino al 2027. Per questo sembrerebbe destinato più alla Premier League che alla Serie A.