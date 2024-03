Gazzetta - Italiano può lasciare la Fiorentina e il Napoli continua a pensarci

Vincenzo Italiano potrebbe lasciare la Fiorentina a fine stagione. In attesa di capire il pensiero della società

Vincenzo Italiano potrebbe lasciare la Fiorentina a fine stagione. In attesa di capire il pensiero della società, scrive La Gazzetta dello Sport, le pretendenti non mancano: il Napoli lo aveva già cercato lo scorso anno per il dopo Spalletti ed è probabile che al termine del campionato Aurelio De Laurentiis torni alla carica. C'è poi la Lazio, fresca di separazione con Maurizio Sarri. Entrambe le squadre sono studiate per giocare col 4-3-3, guarda caso il modulo che Italiano preferisce.