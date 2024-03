Gazzetta - Non solo Zielinski: anche Meret e Simeone possono partire

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Pronta una nuova rivoluzione per il Napoli in vista del prossimo anno, soprattutto se dovesse fallire l'accesso alla Champions League. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che fa anche i nomi dei calciatori che potrebbero salutare a fine anno.

"Sicuro non ci sarà più Piotr Zielinski, il cui rinnovo è stato gestito male e ora andrà all’Inter da svincolato. In bilico anche le posizioni di Meret (opzione di rinnovo di un anno verrà esercitata ma finirà sul mercato visto che è in arrivo Caprile) e Simeone, passato da bomber di scorta per lo scudetto a oggetto misterioso con Garcia prima e ora con Calzona".